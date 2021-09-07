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Саппоро может принять Олимпиаду 2030 года

10:57

Зимние Олимпийские игры 2030 года могут пройти в Саппоро (Япония). Об этом заявила глава Оргкомитета летних Олимпийских игр 2020 года в Токио Сэйко Хасимото.

«Саппоро определенно будет кандидатом на проведение зимней Олимпиады 2030 года, — приводит слова Хасимото Inside the Games. — Надеюсь, что это станет реальностью. Кроме того, если возможно, мы надеемся, что в ближайшем будущем Япония примет еще одни летние Олимпийские игры», — приводит слова Хасимото Inside the Games.

Также на проведение Игр-2030 претендуют Барселона (Испания) и Солт-Лейк-Сити (США). Напомним, что Саппоро принимал Олимпиаду 1972 года.

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Роман Шишов все материалы автора

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