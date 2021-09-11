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Зеленский считает, что Украина заслужила стать хозяйкой Олимпиады

11 сентября 2021, 23:27
Владимир Зеленский. Фото slovoidilo.ua
Владимир Зеленский. Фото slovoidilo.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что в стране должны пройти Олимпийские игры.

«Дамы и господа, новый девиз Олимпийских игр: быстрее, выше, сильнее — вместе, — цитирует Зеленского Tribuna.com 11 сентября. — Верим, что вместе мы действительно достигнем своей мечты.

Большая мечта, наверно, есть у каждого с детства, и эта мечта — Олимпиада в Украине. Я очень в это верю и очень этого хочу. Уверен, что наша великая страна заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр. В меньшей мере как земля, где родился первый член МОК — друг Кубертена Алексей Бутовский из Полтавщины.

Да, Олимпиада в Украине — это не простая, а очень сложная задача. В такие моменты я вспоминаю слова тяжелоатлетов, мой отец — мастер спорта по тяжелой атлетике, и они говорят: «Поднять всегда нелегко, легко не попытаться и уйти». Так что касательно Олимпийских игр — мы попробуем, точно попробуем».

Ранее Украина никогда не принимала Олимпийские игры. В 2012 Украина и Польша совместно приняли чемпионат Европы по футболу.

Дополнительная информация:

https://ua.tribuna.com/others/1101109566-vladimir-zelenskij-kasatelno-olimpijskix-igr-my-tochno-poprobuem.html

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Евгений Петров все материалы автора

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