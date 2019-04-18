Медведь и кот стали талисманами "Команды России"

Студия Артемия Лебедева представила двух талисманов, которых она разработала для "Команды России". Этот проект Олимпийского комитета России объединяет выступающих за сборную на международных соревнованиях спортсменов и армию российских болельщиков. Маскотами стали сразу два символа – Медведь и Кот. Помимо официального вида они также используются как пиктограммы разных видов спорта.

В описании талисманов на сайте студии говорится:

Медведь – стойко ассоциируется с Россией как на международном уровне, так и у самих россиян. Медведь – это и Москва-80, и Сочи-2014. Наш Медведь – не просто медведь, а одновременно неваляшка и матрешка. Он никогда не стоит на коленях – у него их попросту нет.

Второй талисман – обыкновенный русский кот, напоминающий и манула, и сибирскую рысь, и снежного леопарда. Чтобы добавить русскости, он еще и шапка-ушанка.