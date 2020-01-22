Нападающий сборной России Матвей Мичков после победы на Юношеских олимпийских играх в Лозанне поделился своими эмоциями. В финале была обыграна команда США со счетом 4:0.

Мичков стал лучшим снайпером бомбардиром юношеской Олимпиады.

В 4 матчах он набрал 14 (9+5) очков. В финале против США (4:0) Мичков сделал дубль.

— Не каждый день выигрываешь такой турнир, — приводит слова Мичкова пресс-служба ФХР. — Все очень рады. Американцы — сильная команда, у них техничные игроки.

Мой дубль? Команда выкладывалась на сто процентов. Только поэтому мы выиграли. Выходы один на один? Да, мог хет-трик оформить, но не получилось маленько. Главное, что выиграли финал.

— Для вас приятно, что вы лучший снайпер турнира?

— Приятно, что мы первое место заняли. Остальное все неважно.

— Какие шаги в большой хоккей?

— Сейчас это самое главное. Потом поживем — увидим.