Матвей Мичков: «Лучший снайпер? Главное — первое место»
Нападающий сборной России Матвей Мичков после победы на Юношеских олимпийских играх в Лозанне поделился своими эмоциями. В финале была обыграна команда США со счетом 4:0.
Мичков стал лучшим снайпером бомбардиром юношеской Олимпиады.
В 4 матчах он набрал 14 (9+5) очков. В финале против США (4:0) Мичков сделал дубль.
— Не каждый день выигрываешь такой турнир, — приводит слова Мичкова пресс-служба ФХР. — Все очень рады. Американцы — сильная команда, у них техничные игроки.
Мой дубль? Команда выкладывалась на сто процентов. Только поэтому мы выиграли. Выходы один на один? Да, мог хет-трик оформить, но не получилось маленько. Главное, что выиграли финал.
— Для вас приятно, что вы лучший снайпер турнира?
— Приятно, что мы первое место заняли. Остальное все неважно.
— Какие шаги в большой хоккей?
— Сейчас это самое главное. Потом поживем — увидим.
«Конечно, мы счастливы! Не каждый день выигрываешь такой турнир», — автор двух голов в финальном матче о победе над американцами и золоте Юношеской Олимпиады #снамироссия pic.twitter.com/FnrUOARcEw— Хоккей России (@russiahockey) January 22, 2020