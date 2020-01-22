На официальном сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ) вышла статья, посвященная победе сборной России на Юношеских олимпийских играх в Лозанне. В финале хоккейного турнира была обыграна команда США со счетом 4:0.

В составе россиян дубль оформил Матвей Мичков, по разу отличились Руслан Газизов и Вячеслав Малов. Россия впервые выиграла хоккейный турнир на юношеской Олимпиаде.

— Красная машина никогда не ломается. Это высказывание не всегда оказывалось правдой, но оно однозначно применимо к этим талантливым ребятам 2004 года рождения на Юношеских олимпийских играх в Лозанне, — отмечается в заметке.