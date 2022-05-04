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Винер-Усманова о словах Баха про Россию: «Цветение двойных стандартов! Мы все равно будем развиваться»

Винер-Усманова отреагировала на высказывание президента МОК Баха об отстранении российских спортсменов
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на высказывание президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отстранении российских спортсменов. Он назвал это защитными мерами из-за реакции мирового сообщества.

«Продолжается цветение двойных стандартов. Мы уже привыкли, что по всем вопросам у нас все так складывается, двойные стандарты проявляются и в спорте. Войны в Ираке, Афганистане, Сирии, страшная вьетнамская война. Все было нипочем для спорта. Сейчас же получилось так, что у нас такое наказание со стороны МОК именно к российским спортсменам, несмотря на это, спорт должен быть вне политики. Томас Бах говорит о том, что все решают НОКИ, но глава всего — это МОК. Как говорится — как решает голова, так и решается все остальное для общества, поэтому тут трудно что-то комментировать. В свое время по допингу, когда очень многие страны были замечены в употреблении, наказания в адрес России были самые жесткие. Спортсмены выступали без флага, без гимна. Теперь появился еще один момент, который дал возможность вообще отстранить наших спортсменов. Будем развиваться все равно. Будут какие-нибудь альтернативные турниры, которые мы обдумаем и будем обязательно обосновывать, организовывать альтернативы ОИ. Будут другие соревнования, которые заинтересуют спортсменов», — сказала Винер корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

В марте Бах заявил, что не считает призыв МОК к отстранению российских спортсменов политически мотивированным. После рекомендаций МОК российский спорт оказался практически в полной изоляции от международных соревнований.

Ирина Винер-Усманова
Томас Бах
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