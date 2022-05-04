Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на высказывание президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отстранении российских спортсменов. Он назвал это защитными мерами из-за реакции мирового сообщества.

«Это объяснение своей слабости. В свободном режиме работает ООН, другие международные организации. МОК здесь в первую очередь должен давать спортсменам участвовать, налаживать мосты, способствовать улучшению взаимоотношений. В чем претензия к спортсменам? Я играл и в советское время на международной арене, и в НХЛ. Не думаю, что ко мне в личностном плане отношение поменялось после каких-либо событий. Общественное мнение есть разное. Ссылаться на какую-то часть мирового сообщества не очень правильно, если ты возглавляешь одну из самых влиятельных международных организаций», — сказал Фетисов «СЭ».

В марте Бах заявил, что не считает призыв МОК к отстранению российских спортсменов политически мотивированным. После рекомендаций МОК российский спорт оказался практически в полной изоляции от международных соревнований.