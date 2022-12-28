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Сегодня, 09:25

Индия планирует подать заявку на проведение Олимпийских игр 2036 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Индия планирует подать заявку на проведение Олимпийских игр 2036 года.
Фото Global Look Press

Министр спорта Индии Анураг Тхакур сообщил, что страна планирует подать заявку на проведение Олимпийских игр 2036 года в сентябре 2023-го.

«Если Индия сможет принять председательство в G20 с таким размахом, я уверен, что правительство сможет принять участие в проведении Олимпийских игр в стране вместе с Индийской олимпийской ассоциацией. Мы все знаем, что места забронированы до 2032 года. Но с 2036 года у нас есть надежды, и я уверен, что Индия полностью подготовится и подаст заявку на участие в Олимпиаде. Да, Индия готова подать заявку на это. У нас нет причин говорить «нет». Если Индия прилагает столько усилий для развития спорта, я могу заверить вас, что мы не только примем у себя Олимпийские игры, мы проведем их с размахом. Это подходящее время для проведения Игр. Если Индия делает новости во всех секторах, от производства до услуг, то почему не в спорте? Индия очень серьезно рассматривает возможность участия в Олимпийских играх 2036 года», — приводит слова Тхакура Times of India.

Он также заявил, что правительство поддержит заявку Индийской олимпийской ассоциации на проведение Игр и что город Ахмедабад в штате Гуджарат, вероятно, станет «городом-организатором» Игр.

Напомним, в 2024 году летние Олимпийские игры пройдут в Париже. В 2028 году Олимпиада пройдет в Лос-Анджелесе, а в 2032-м — в Брисбене.

Источник: https://timesofindia.indiatimes.com/sports/more-sports/others/india-ready-to-bid-for-2036-olympics-anurag-thakur/articleshow/96552747.cms
Олимпиада
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