Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 15:24

Матыцин заявил о провале санкций против российского спорта

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Глава Минспорта Олег Матыцин в интервью «Известиям» заявил, что Россия сумела избежать драматических событий, на которые были нацелены санкции против страны в сфере спорта.

«Таких, скажем так, драматических событий в нашем спорте, я считаю, не произошло, на которые рассчитывали люди, которые принимали решения о санкциях», — отметил Матыцин.

По его словам, после введения санкций говорили, что многие спортсмены начнут массово менять спортивное гражданство, но по факту из основного состава сборной практически никто не поменял гражданство.

«Мы еще раз поняли, что это кризис, но кризис, как всегда мы говорим, — это время возможностей», — отметил министр.

По его словам, Россия использовала многие возможности в данных реалиях. Были запущены летние соревнования в новом формате, сейчас идут зимние. Кроме того, Россия продолжает рассчитывать на участие в Олимпийских играх, где спортсмены намерены показать высокие результаты.

Также Матыцин отметил, что Россия активно взаимодействует с партнерами из стран ШОС и БРИКС. При этом продолжается диалог и с европейскими странами, а также международными федерациями.

Министр назвал сложившуюся ситуацию в сфере спорта вызовом, на который Россия активно и правильно среагировала.

Источник: iz.ru
Олег Матыцин
7
Читайте также
Кто и зачем придумал спорт? Разбираемся со старой тайной
Большунов прокомментировал столкновение с Устюговым в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске
СМИ предсказало завершение Россией и Китаем «эпохи американских санкций»
Рогов заявил об участии около 10 тыс. поляков в боевых действиях на Украине
Захарова назвала слова Каллас о беженцах показателем расчеловечивания Запада
Аналитики RAND: США рассматривают возможность нанесения удара по России в случае эскалации
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Индия планирует подать заявку на проведение Олимпийских игр 2036 года

Матыцин заявил о снижении зрелищности и посещаемости мирового спорта без России
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости