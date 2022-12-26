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Сегодня, 15:04

Матыцин заявил, что российские спортсмены продолжают готовиться к ОИ 2024 и 2026 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на то, что российских атлетов допустят к участию в ближайших Олимпийских играх.

«Мы продолжаем готовиться к играм 2024 и 2026 годов, надеюсь, что наши спортсмены смогут принять участие в квалификационных соревнованиях и стать полноправными участниками игр», — сказал Матыцин на брифинге по итогам 2022 года «Мы вместе. Спорт».

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Олег Матыцин
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