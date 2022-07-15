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Сегодня, 16:35

Федерация бобслея России будет отстаивать права отстраненных спортсменов

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Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов заявил, что сохранение членства организации в Международной федерации бобслея (IBSF) дает возможность продолжать переговоры и отстаивать права отстраненных от международных стартов российских бобслеистов и скелетонистов.

«IBSF ранее проиграла в своем арбитражном суде дело об отстранении нашей федерации, — цитирует ТАСС Пегова. — И так как ее решение не соответствовало уставу международной федерации, на этом конгрессе были приняты поправки в устав, которые позволяют теперь исполкому IBSF принять любое решение по отстранению. Однако в этот раз решение конгресса состоит в том, что Федерация бобслея России остается полноправным членом международной федерации. Это позволит нам продолжить вести переговоры и отстаивать права наших спортсменов».

В пятницу, 15 июля, после голосования на конгрессе Международная федерация бобслея и скелетона отстранила российских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации до особого распоряжения.

«Да, наши спортсмены пока не допущены на международные соревнования, и это полностью соответствует рекомендациям МОК, который называет эти меры protective (защитными). Исполком IBSF в случае изменения ситуации может собраться в любой момент и принять другое решение», — отметил Пегов.

Источник: https://tass.ru/sport/15228253
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Федерация бобслея России сохранила членство в международной федерации
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