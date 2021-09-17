Канделаки: «Российскими спортсменами никто не занимается с точки зрения пиара. В США это очень серьезный рынок»

Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки поделилась мнением об отношении к спортсменам в России и США.

«Большая проблема неузнаваемости наших спортсменов, о чем нам сообщил ВЦИОМ перед Олимпиадой, заключается в том, что ими никто не занимается. Ни с точки зрения маркетинга, ни с точки зрения пиара. В США это очень серьезный рынок, благодаря которому все люди, попавшие в машину большого спорта, обречены становиться ролевыми моделями. Они демонстрируют расширение границ собственных возможностей и эффективность социальных лифтов.

У нас на системной основе делать это не принято. Поэтому мы на «Матч ТВ» решили изменить эту неверную традицию. Мы пробуем практически всех олимпийцев на роли ведущих и корреспондентов, чтобы вы регулярно видели полюбившихся вам спортсменов», — написала Канделаки в Telegram-канале.

На минувшей Олимпиаде в Токио российские спортсмены заняли пятое место в медальном зачете с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми медалями.