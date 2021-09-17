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Канделаки: «Российскими спортсменами никто не занимается с точки зрения пиара. В США это очень серьезный рынок»

12:18
Тина Канделаки. Фото Алексей Иванов, «СЭ»
Тина Канделаки. Фото Алексей Иванов, «СЭ»
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Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки поделилась мнением об отношении к спортсменам в России и США.

«Большая проблема неузнаваемости наших спортсменов, о чем нам сообщил ВЦИОМ перед Олимпиадой, заключается в том, что ими никто не занимается. Ни с точки зрения маркетинга, ни с точки зрения пиара. В США это очень серьезный рынок, благодаря которому все люди, попавшие в машину большого спорта, обречены становиться ролевыми моделями. Они демонстрируют расширение границ собственных возможностей и эффективность социальных лифтов.

У нас на системной основе делать это не принято. Поэтому мы на «Матч ТВ» решили изменить эту неверную традицию. Мы пробуем практически всех олимпийцев на роли ведущих и корреспондентов, чтобы вы регулярно видели полюбившихся вам спортсменов», — написала Канделаки в Telegram-канале.

На минувшей Олимпиаде в Токио российские спортсмены заняли пятое место в медальном зачете с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми медалями.

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Сергей Разин все материалы автора

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