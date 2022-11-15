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15 ноября, 16:09

Васильев — о заявлении Баха: «Эйфория ненависти к русским спортсменам потихонечку сходит на нет»

Васильев отреагировал на слова Баха об участии в Олимпиаде конфликтующие страны
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Томас Бах.
Фото Reuters

Двухкратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главы МОК Томаса Баха, заявившего о том, что в Олимпийских играх должны принимать участие и конфликтующие страны.

«Относиться к словам Баха серьезно вообще не стоит. Он говорит абсолютно противоречивые вещи. В 2019 году он заявляет, что Россия понесет ответственность, заплатит штраф. А после Олимпиады в Корее будет чиста, как слеза младенца, и вернется в олимпийскую семью. Но все произошло наоборот. Еще большие санкции, дисквалификации наших спортсменов. То, что он говорит — это сотрясание воздуха. По-другому я и не воспринимаю его слова.

Стоит его слушать только в контексте развлечения. Он полностью дискредитировал себя. С другой стороны, какая-то тенденция намечается. Эйфория ненависти к русским спортсменам потихонечку сходит на нет. И на передний план выходит здравый смысл. Я очень надеюсь, что в конце концов горячие головы остынут и поймут, что российские спортсмены не могут нести ответственность за руководство их страны", — сказал Васильев корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях. В сентябре Томас Бах заявил, что время для отмены рекомендации по недопуску россиян еще не наступило.

Томас Бах
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