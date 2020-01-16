Битва за медали в керлинге, последние старты конькобежцев. Главные события четверга на юношеской Олимпиаде-2020

В седьмой соревновательный день на III зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне будет разыграно три комплекта наград — завершаются соревнования конькобежцев, а также турнир по керлингу среди смешанных команд.

Одним из самых ожидаемых событий для российских болельщиков станет матч нашей сборной за бронзовые медали против команды Новой Зеландии. За третье место от сборной России поборются скип Валерия Денисенко, а также Михаил Власенко, Алина Фахрутдинова и Николай Лысаков. Золото разыграют представители Норвегии и Японии.

В конькобежном спорте в масс-старте сборную России в полуфинальных забегах представят Александр Сергеев и Павел Таран. У девушек за выход в финал будут бороться россиянки Александра Рутковская и Валерия Сороколетова.

16 января. Основные события

13.30. Конькобежный спорт. Юноши, масс-старт. Полуфиналы

14.00. Керлинг. Смешанные команды. Матч за 3-е место. Россия — Новая Зеландия.

14.05. Конькобежный спорт. Девушки, масс-старт. Полуфиналы

14.40. Конькобежный спорт. Юноши, масс-старт. Финал

15.10. Конькобежный спорт. Девушки, масс-старт. Финал