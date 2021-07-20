Президент Федерации чирлидинга России Евгений Шурманов в разговоре с «СЭ» выразил уверенность, что этот вид спорта будет включен в программу летней Олимпиады уже в 2028 году.

«Это очень значимое событие для всего нашего спорта, мы много лет выполняли все показатели по количеству стран, участников, только в России им занимается под миллион человек. Да он массовее футбола! Сам бог велел признать его полноценным олимпийским видом спорта. Причем это комплексный вид спорта, тут нужна и гимнастика, и акробатика, очень много разных навыков.

Учитывая то, что США — основоположники, к 2028-му в Лос-Анджелесе он точно будет олимпийским. А может, уже в Париже в 2024-м с большой вероятностью. У России в нескольких дисциплинах есть хорошие шансы на медали, так что, безусловно, этот вид спорта будет приносить награды. И европейские турниры мы выигрывали еще тогда, когда этот спорт никем в России не был признан. Представьте, какой скачок будет теперь", — сказал Шурманов.

Сегодня, 20 июля, Международный олимпийский комитет (МОК) на сессии организации в Токио объявил о признании шести международных спортивных федераций. Признание получили самбо, лакросс, кикбоксинг, тайский бокс, айсшток и чирлидинг.