Александр Жуков: "Надеюсь, что 2017 год будет более успешным и спокойным"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков выразил надежду, что 2017 год получится более успешным, чем 2016-й. Он пожелал, чтобы российский спорт избавился от проблем и скандалов, которые его сопровождали в последнее время.

– 2016 год был олимпийским. С одной стороны, довольно успешным для наших спортсменов, я думаю, что те, кто выступал в Рио-де-Жанейро, проявили себя с самой лучшей стороны, несмотря на все сложности, которые преследовали нашу команду и весь наш спорт в 2016 году. К сожалению, на первом месте были проблемы с допингом, а не наши спортивные достижения, – отметил в своем обращении на официальном сайте ОКР Жуков. – Но, несмотря на это, наша команда в Рио выступила очень успешно, и я хотел бы поздравить всех наших спортсменов, тренеров, всех специалистов, которые готовили команду.

Я надеюсь, что следующий 2017 год будет более успешным, более спокойным, и я очень надеюсь, что все те проблемы, которые преследовали наш спорт, будут постепенно уходить на второй план, и мы будем получать удовольствие прежде всего от соревнований, успехов наших спортсменов. Я думаю, что для болельщиков самое важное – это красота спорта, успехи команд, за которые они болеют. Я хотел бы пожелать здоровья, успехов нашим спортсменам, и чтобы у них в семьях все было хорошо в наступающем 2017 году.