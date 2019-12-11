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Допинг

Александр Овечкин: «Люди тратили свое время, упорно работали, чтобы попасть на Олимпиаду»

17:52
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением по поводу решения Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от участия в международных соревнованиях.

— Ситуация, конечно, не из лучших, — цитирует Овечкина RT. — Но еще не поздно ее поменять. Думаю, что-то должно произойти. Люди тратили свое время, упорно работали, чтобы попасть на Олимпиаду. Это как-то плохо и грустно. Но посмотрим, что будет дальше. Честно говоря, мне сложно что-то предсказать.

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Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/696578-ovechkin-wada-rossiya-otstranenie

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