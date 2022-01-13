Вся правда о наследстве Ивана Поддубного

История о том, как США лишили Поддубного наследства.

Иван Поддубный — самый сильный человек своего времени, борец, многочисленный победитель международных чемпионатов. Иван Михайлович унаследовал силу от запорожских казаков. Расскажем его историю успеха.

Иван Поддубный.

Начало спортивной карьеры

Иван Поддубный начал свою карьеру борца, когда работал грузчиком в порту, где о нем узнали матросы Севастополя и Феодосии. Они показали ему борьбу, обучили некоторым техникам. И уже в 1896 году он начал выступать в цирке Бескаравайного в Феодосии в качестве гиревика и атлета. Всего за пару лет Поддубный стал известен в своей среде. Он выходил против таких чемпионов, как Георг Лурих, Рауль ле Буше, Паппи. За 40 лет спортивной карьеры у Ивана Михайловича были лишь единичные поражения в схватках, но он не проиграл ни одного соревнования.

Поддубный помимо силы имел и артистизм, он был любимцем публики. К 1903 году о нем знали в крупных городах: в Одессе, Киеве, Тбилиси и Казани. Это позволило получить приглашение на работу в Русском цирке братьев Никитиных, где ему помогли обучиться французской борьбе и, как следствие, принять участие в чемпионате мира в Париже. Специально для этого Поддубный за три месяца освоил греко-римский стиль борьбы. Как раз золотой век французской борьбы пришелся на период с 1904 по 1909 год, когда многократно побеждал Иван Михайлович. Все его награды к концу золотого века весили больше 30 кг. С изображением Поддубного выходили открытки, которые очень быстро расходились. Журналисты его прозвали «чемпион чемпионов». Но в 1913 году из-за разорения Иван Михайлович был вынужден вновь выйти на борцовский коврик, работая то в московском госцирке, то в петроградском. Но главный успех ждал его в Америке, где он проехал всю страну и завоевал титул чемпиона Америки. Именно здесь он заработал свои самые большие деньги.

Иван Поддубный.

Наследство Поддубного

Самый первый большой гонорар был получен в Петербурге на международном чемпионате. За победу на французском чемпионате ему заплатили 10 тысяч франков. Это были приличные деньги, поэтому его конкурент Буше нанял киллеров, чтобы забрать все деньги себе. Поддубный вынужден был скрываться в Африке. В итоге Киллеры убили Буше, так как он не заплатил им за работу. За период с 1904 по 1909 год он заработал на 131 га земли, усадьбу, две мельницы и конный экипаж. Теперь Иван Михайлович начал выступать в цирке и на международных турнирах. С 1922 года он стал работать в московском, затем в петроградском госцирке.

Большой успех ждал его в Америке повсюду: аншлаги прошли в Чикаго, Филадельфии, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско. Несмотря на то что ему было 53 года, а возраст участия — 38 лет, его все же признали годным благодаря состоянию здоровья. На ринге были жесткие условия: соперники пытались давить пальцами на глаза, вырывать усы. Каждое выступление оценивалось в несколько тысяч долларов. Также у него были и другие источники дохода. Например, Поддубный в 57 лет выиграл Международный конкурс мужской красоты или продажу прав на использование изображения борца для рекламы товаров. Чтобы сохранить деньги, Поддубный положил их все на счет в банке. Это стало ключевой ошибкой Ивана Михайловича. Вывозить из страны заработок запретили из-за того, что он не являлся гражданином страны. Это условие было прописано в контракте мелким шрифтом, а Поддубный не владел английским языком. Ему предлагали остаться. Но скука по родине и близким была сильнее, поэтому в США Поддубный оставил автомобиль, виллу и вернулся.

Иван Максимович гастролировал до 70 лет. В 1939 году за заслуги «в деле развития советского спорта» ему был вручен орден Трудового Красного Знамени и присвоено звание заслуженного артиста РСФСР. В годы немецкой оккупации Поддубный, чтобы прокормить семью, устроился маркером в бильярдной. Как только освободили Ейск, он вновь возобновил гастроли. В 1945-м ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР. Уже в 1947 году он давал программу «50 лет на арене цирка».

К сожалению, дома он не сыскал головокружительного успеха и доживал остаток жизни в сильной нищете. Ему пришлось даже заложить все свои медали.

Заработанные деньги по сей день лежат в банке США. С учетом наросших процентов и инфляции сумма составляет не меньше миллиона долларов.