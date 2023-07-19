Отречение от «Горной орлицы». Игорь Рабинер — о ситуации с Еленой Исинбаевой

Когда-то Дагестан хайпанул на славе двукратной олимпийской чемпионки, не имея к ее победам никакого отношения. А теперь переименовывает стадион.

Глава Дагестана Сергей Меликов предложил переименовать в Махачкале стадион имени Елены Исинбаевой. С посылом — пусть в Испании в ее честь спортзалы называют, раз она назвала себя «человеком мира», выбрала для жизни не Россию и продолжает работать в исполкоме МОК.

«Предложил» — эвфемизм слова «распорядился». Скорее всего, переименуют. Их право. До 2017 года он в честь Елены и не назывался. Был обычным «Трудом».

Сняли сливки

Но ведь не сама спортсменка присваивала стадиону свое имя. Это как раз Дагестан пропиарился на ее всемирной славе. Присвоение имени Исинбаевой махачкалинскому стадиону было честью в первую очередь для самого сооружения. Тем самым республика и ее спорт подняли свой статус.

Но Дагестан не вложил ни копейки в становление Елены как великой спортсменки. Все отношение Исинбаевой к республике — это то, что оттуда ее отец. Родилась и выросла она в Волгограде, тренировалась у Евгения Трофимова.

Я там был у нее весной 2004 года, перед победой на Олимпиаде в Афинах. Видел, как чемпионка и рекордсменка мира, жившая тогда с родителями, тренируется в скромных условиях. Как ездит на тренировки и обратно на обычном трамвае. Такова была рутина той афинской победы — первой из двух олимпийских.

Дагестан перед Афинами я в ее жизни ни в каком виде не помню. О том, что дочка ее уроженца готовится к Олимпиаде и совсем не отказалась бы от его дополнительного финансирования, в тот момент никто не вспоминал. А сливки потом отчего же не снять.

Тогда Елену даже в родном городе мало кто знал в лицо, она не привыкла к вниманию. Однажды — как раз в трамвае — ее опознали болельщики «Ротора», ехавшие с матча. Один крикнул: «А вот и Исинбаева!» Ее реакция оказалась неожиданной даже для нее самой. «Нет, нет, это не я!» — закричала она, залилась краской и на следующей остановке выскочила из трамвая.

Фото из соцсетей стадиона

Коньяк «Елена Исинбаева»

А какую же роль в ее судьбе сыграл Дагестан? В 2008 году у меня по итогам поездок на три летние Олимпиады вышла книга «Тайны олимпийского золота», и я сейчас в нее заглянул — ведь первая и самая большая глава там как раз об Исинбаевой. Вот два упоминания об этой уважаемой республике:

«Отец Исинбаевой родом из Дагестана, а мама Лены в детстве жила на хуторе под Волгоградом вместе с 13 (!) братьями и сестрами. Переехав в город, она четверть века проработала в котельной и лишь год назад сосредоточилась на доме. Отец же до сих пор трудился слесарем-сантехником в ЖЭУ».

«Отец Лены, Гаджи Гафанович, родом из села Чувек, что неподалеку от дагестанского города Дербент. Там у прыгуньи и поныне живут бабушка и многие другие родственники. Исинбаева не была на отцовской земле с 7-летнего возраста, но вскоре после Олимпиады устранила эту недоработку. Председатель правительства Дагестана и мэр Дербента на неделю пригласили ее с папой погостить — и устроили, по словам Лены, фантастическое чествование.

— Приезжали дети из разных селений, стихи обо мне читали, концерт в мою честь устроили... Как будто не папа, а я сама там родилась! — восхищается Исинбаева. — В Дагестане никогда прежде не было девушек — олимпийских чемпионов. Обещали прыжковый сектор сделать, если я соглашусь там выступить. А еще — закупорили мою «именную» бочку коньяка. Откроют через четыре-пять лет — и будет коньяк «Елена Исинбаева». Здорово!»

Да, еще было упоминание о церемонии, где член Совета Федерации от Дагестана Магомед Магомедов назвал ее «горной орлицей».

Фото из соцсетей стадиона

Made in Dagestan

Пожинать плоды триумфа, к которому вы не имеете отношения, — это многие умеют. Но Елену Исинбаеву вырастили ее родители, бедные рабочие люди, и ее спортшкола и тренер в Волгограде. Дагестан, кроме крови ее отца, тут вообще ни при чем.

Кстати, следующая же глава в книге по иронии судьбы называется «Фабрика чемпионов Made in Dagestan». Только вот посвящена она борьбе. Там у республики есть все основания гордиться собой.

Хотел бы, кстати, посмотреть, как бы в Дагестане переименовывали что-то названное в честь борцов.

Они-то там друг за друга стоят. А с Исинбаевой легко. Она для Дагестана чужая, ни с кем не связана. Когда надо было хайпануть на ее славе — назовем стадион в ее честь. Когда высказалась против течения — отнимем название.

Она по этому поводу плакать не будет. Она — самодостаточный человек, своих вершин давно достигла, и ее знают и ценят во всем мире. Она поднимала на ноги 90-тысячные олимпийские стадионы, а не этот, на 5600 зрителей, который назвали в ее честь в Махачкале. И она на это не напрашивалась.

В разное время она говорила разные вещи, и ей это сейчас, конечно, припоминают. Что тоже правильно. Публичные люди должны вдвойне отвечать за свои слова. Но она, как и любой другой, — человек, который имеет право на свободный выбор.

Когда-то со стадионов убирали имена Сталина, позже Ленина. Теперь вот уберут Исинбаеву.

А 28 мировых рекордов, первый прыжок женщины на пять метров, два олимпийских золота, три золота летних и четыре — зимних чемпионатов мира у нее никто не отнимет.