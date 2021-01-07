Легенда НХЛ выразил мнение о захвате протестующими здания Конгресса в Вашингтоне.

— Какие эмоции у вас вызвали вчерашние происшествия в Вашингтоне?

— Все шокированы! Никто не думал, что в такой стране, как США, может такое происходить. Это был большой провал охраны здания и в плане организации всех процессов. Люди говорят, что нужно уже забыть этого президента Трампа, из-за которого вспыхнули эти события. Надеюсь, все поняли, что нужно двигаться дальше.

— Принято считать США демократической державой. То, что было вчера — это демократия?

— Я думаю, что демократия — это когда ты мирно протестуешь и высказываешь свое мнение. Это называется свобода слова. Но, когда ты начинаешь ломать двери и заходить в здание, в котором тебя могут просто застрелить — это не демократия, а вандализм. И это было с обеих сторон, потому что против Трампа тоже бастовали и тоже жгли города. Но зачем люди занимаются таким хулиганством? Чтобы навести страх на народ? Видимо, так.

— Как вы восприняли призывы Трампа к протесту?

— Это было неправильно. Президент, как дедушка, должен успокаивать народ. Хоть ты и проиграл, но все равно должен понимать, что ты работаешь для народа, а не для себя. У большинства людей возникло мнение, что президент Трамп думал только про себя, что он самый крутой и лучший президент США за всю историю. Это же неправильно, поэтому у него Twitter и Facebook отобрали на 24 часа.

— Как люди в США реагируют на эти протесты?

— До выборов Америка была разделена, а сейчас уже все более-менее понимают, что нужно жить дальше и вместе. Пусть ты и веришь в другие партии, но все равно живешь с остальными людьми в одной стране. Думаю, это был последний такой всплеск. Все в правительстве США понимают, что Байден был выбран правильно. Конечно, жалко, что вчера произошел такой небольшой переворот. Люди будут на этом учиться.

Если ты республиканец, то ты можешь уважать президента-демократа, но ты его никогда не примешь. Все время так было и будет. Я не помню такого, чтобы все любили одного президента. Такого не бывает!

— Вы болезненно восприняли новости о жертвах?

— Конечно! Я понимаю, если бы действительно враг напал на Америку и нужно было защищать свою страну, но когда ты просто идешь на демонстрацию и еще пытаешься там что-то ломать... Возможно, если бы полицейский не стрелял, то могло быть еще хуже. Толпа лезла уже в такие места, где сидели сенаторы! По фотографиям видно, что там был уже не один человек, готовый стрелять. А когда случился выстрел, то люди испугались и ушли оттуда. Надеюсь, все начнут понимать, что если ты переступаешь через определенные рамки во время демонстраций, то возможны жертвы.

— Трамп теперь успокоится?

— Нет, зачем ему успокаиваться? Ему уже за 70 лет, он уже никогда не успокоится! Мне даже как-то жалко его. Он стал таким одиноким человеком, почти все отвернулись от него. Но если бы он меньше говорил всякую лабуду в последние 4 года, то он до сих пор мог быть президентом. Однако он разобщил людей, не объединял их. Если бы в России были какие-то проблемы, то я не думаю, что президент Путин говорил бы: «Если вы меня не любите, то идите в другую сторону! Мне вообще на вас наплевать!». Но такого никогда не было бы. А у Трампа была такая проблема, он не пытался объединить страну.

Данил Алешин