«Это абсолютный позор». Звезды американского спорта возмущены штурмом Капитолия
Уровень политизации американского спорта, особенно НБА, остается высоким, так что многие спортивные звезды не сумели пройти мимо резонансных политических событий в Вашингтоне. Вчера ночью сторонники Дональда Трампа после акции протеста попытались захватить Капитолий во время заседания Конгресса США, на котором утверждались результаты президентских выборов 2020 года. Протестующие ворвались в здание и устроили там погром — в ходе беспорядков погибли как минимум четыре человека, десятки получили ранения. Законодателей эвакуировали, но позже они вернулись к работе и утвердили победу Джо Байдена.
Этому предшествовало громкое решение прокурора округа Кеноша, который отказался выдвинуть обвинения против офицера полиции Рустена Шески. В августе прошлого года этот страж порядка семь раз выстрелил из пистолета в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку на глазах у его семьи. Блейк подозревался в домашнем насилии и не реагировал на требования полицейских, пытавшихся провести его задержание. Ранение Блейка в свое время привело к остановке матчей в НБА, так что сейчас многие темнокожие баскетболисты сочли себя оскорбленными. В их головах оправдание полицейского и слишком мягкие действия национальной гвардии в отношении штурмующих Капитолий сложились в единую картину расовой несправедливости, царящей в американском обществе.
Вопиющий пример несправедливости
Все началось с того, что календарный матч НБА между «Бостоном» и «Майами» оказался на грани срыва. Перед его началом игроки обеих команд опубликовали совместное заявление, в котором выразили несогласие с прокурором Кеноша. Затем пришли новости о беспорядках возле Капитолия — возмущенные этими событиями баскетболисты заявили, что останутся в раздевалках, и только чудом их удалось уговорить вернуться на площадку. Перед матчем практически все его участники встали на колени в знак солидарности с ценностями Black Live Matters и против безнаказанности сторонников Дональда Трампа.
Матч в итоге состоялся и завершился победой «Бостона» (107:105), но протестные события сопровождали и другие поединки в НБА. А игроки и тренеры в послематчевых комментариях и в соцсетях не стеснялись в выражениях в отношении штурмующих Капитолий и полиции, которая, на их взгляд, во время летних манифестаций сторонников BLM действовала намного жестче. Собственно, иной реакции в американском баскетболе ожидать было тяжело. У лиги в целом, у отдельных команд и баскетболистов давний конфликт с Трампом. Уходящий президент и представители НБА многократно публично оскорбляли друг друга. А победа Джо Байдена — это во многом победа тех ценностей, которые исповедует лучшая баскетбольная лига мира.
— Если вы американец и вас не возмущает доморощенный терроризм на Капитолии, то с вами что-то не так. Это позорный день для нашей страны, — написал в Twitter тренер «Нового Орлеана» Стэн ван Ганди.
— Что касается штурма Капитолия, то ситуация была бы другой, если бы в здание проник кто-то из нас. Против нас могли бы применить слезоточивый газ, дубинки. Не исключаю, что мы могли бы получить пулю, — считает форвард «Клипперс» Кавай Ленард.
— То, что происходит в Капитолии, — это абсолютный позор. Мы имеем вопиющий пример несправедливости в том, как правоохранительные органы реагируют на участников беспорядков, — написал форвард «Кливленда» Кевин Лав.
— Это просто нелепо. Национальная гвардия стояла у нас над душой во время мирных протестов летом, а теперь просто бездействует против настоящей террористической атаки, — отметил форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин. — Ситуация самым очевидным образом показывает, где мы сейчас находимся как общество, что мы из себя представляли долгие годы и какой наша страна, вероятно, будет в будущем. Вряд ли что-то изменится, потому что до сих пор никаких изменений не произошло.
Абсолютно неловкая ситуация
С политической ориентацией баскетболистов НБА все давно понятно, и странно было ждать от них иного. Но и в высказываниях представителей других видов спорта тоже царит редкое единодушие.
— Смущена, но не удивлена. Мне противно, но не удивлена. Огорчена, но не удивлена. Рассержена, но не удивлена. Нет слов, но не удивлена, — написала олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз.
— Никто не думал, что американцы пустят террористов в столицу без боя. Печальный день, — отметил звездный игрок в американский футбол Ричард Шерман.
— Это безумие, — резюмировала теннисистка Наоми Осака, также поддерживавшая многие акции BLM.
— 6 января 2021 года в Вашингтоне доморощенные американские террористы штурмом взяли здание Капитолия, — оценила случившееся олимпийская чемпионка по женскому футболу Меган Рапино, которая в свое время выдержала со сторонниками Трампа долгий бой за право преклонять колено во время исполнения гимна США.
— Это позор. Все страны мира смотрят на нас и смеются над тем, как мы разрываем друг друга. Мы должны быть образцом демократии. Абсолютно неловкая ситуация. Мы должны быть лучше, — отметил американский бейсболист Марко Гонсалес.
С другой стороны, единодушие в соцсетях тоже может не совсем точно отражать действительность. Во-первых, на чьей стороне хозяева крупнейших медиа-платформ, стало очевидно после того, как Twitter, Facebook, Instagram и YouTube частично заблокировали аккаунты Трампа — якобы для того, чтобы не позволить ему еще сильнее разжечь беспорядки. А во-вторых, в США, как и везде, огромное количество неполитизированных спортсменов, которые сейчас молчат. Но это не значит, что у них нет по поводу событий в Вашингтоне собственного мнения.
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