«Это абсолютный позор». Звезды американского спорта возмущены штурмом Капитолия

Соцсети американских спортсменов полны гневом в отношении сторонников Дональда Трампа, допустивших беспорядки во время утверждения итогов президентских выборов в Конгрессе США.

Уровень политизации американского спорта, особенно НБА, остается высоким, так что многие спортивные звезды не сумели пройти мимо резонансных политических событий в Вашингтоне. Вчера ночью сторонники Дональда Трампа после акции протеста попытались захватить Капитолий во время заседания Конгресса США, на котором утверждались результаты президентских выборов 2020 года. Протестующие ворвались в здание и устроили там погром — в ходе беспорядков погибли как минимум четыре человека, десятки получили ранения. Законодателей эвакуировали, но позже они вернулись к работе и утвердили победу Джо Байдена.

Этому предшествовало громкое решение прокурора округа Кеноша, который отказался выдвинуть обвинения против офицера полиции Рустена Шески. В августе прошлого года этот страж порядка семь раз выстрелил из пистолета в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку на глазах у его семьи. Блейк подозревался в домашнем насилии и не реагировал на требования полицейских, пытавшихся провести его задержание. Ранение Блейка в свое время привело к остановке матчей в НБА, так что сейчас многие темнокожие баскетболисты сочли себя оскорбленными. В их головах оправдание полицейского и слишком мягкие действия национальной гвардии в отношении штурмующих Капитолий сложились в единую картину расовой несправедливости, царящей в американском обществе.

Вопиющий пример несправедливости

Все началось с того, что календарный матч НБА между «Бостоном» и «Майами» оказался на грани срыва. Перед его началом игроки обеих команд опубликовали совместное заявление, в котором выразили несогласие с прокурором Кеноша. Затем пришли новости о беспорядках возле Капитолия — возмущенные этими событиями баскетболисты заявили, что останутся в раздевалках, и только чудом их удалось уговорить вернуться на площадку. Перед матчем практически все его участники встали на колени в знак солидарности с ценностями Black Live Matters и против безнаказанности сторонников Дональда Трампа.

Celtics tonight for the anthem. pic.twitter.com/1m7qdyFSp8 — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) January 7, 2021

Матч в итоге состоялся и завершился победой «Бостона» (107:105), но протестные события сопровождали и другие поединки в НБА. А игроки и тренеры в послематчевых комментариях и в соцсетях не стеснялись в выражениях в отношении штурмующих Капитолий и полиции, которая, на их взгляд, во время летних манифестаций сторонников BLM действовала намного жестче. Собственно, иной реакции в американском баскетболе ожидать было тяжело. У лиги в целом, у отдельных команд и баскетболистов давний конфликт с Трампом. Уходящий президент и представители НБА многократно публично оскорбляли друг друга. А победа Джо Байдена — это во многом победа тех ценностей, которые исповедует лучшая баскетбольная лига мира.

— Если вы американец и вас не возмущает доморощенный терроризм на Капитолии, то с вами что-то не так. Это позорный день для нашей страны, — написал в Twitter тренер «Нового Орлеана» Стэн ван Ганди.

If you are an American and aren't embarrassed by the domestic terrorism taking place at the Capitol there is something wrong with you. This is a shameful day for our country. — Stan Van Gundy (@realStanVG) January 6, 2021

— Что касается штурма Капитолия, то ситуация была бы другой, если бы в здание проник кто-то из нас. Против нас могли бы применить слезоточивый газ, дубинки. Не исключаю, что мы могли бы получить пулю, — считает форвард «Клипперс» Кавай Ленард.

— То, что происходит в Капитолии, — это абсолютный позор. Мы имеем вопиющий пример несправедливости в том, как правоохранительные органы реагируют на участников беспорядков, — написал форвард «Кливленда» Кевин Лав.

An absolute disgrace what's happening at the US Capitol right now. And a blatant example of inequity in how law enforcement chooses to deal with those involved. ??? — Kevin Love (@kevinlove) January 6, 2021

— Это просто нелепо. Национальная гвардия стояла у нас над душой во время мирных протестов летом, а теперь просто бездействует против настоящей террористической атаки, — отметил форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин. — Ситуация самым очевидным образом показывает, где мы сейчас находимся как общество, что мы из себя представляли долгие годы и какой наша страна, вероятно, будет в будущем. Вряд ли что-то изменится, потому что до сих пор никаких изменений не произошло.

Абсолютно неловкая ситуация

С политической ориентацией баскетболистов НБА все давно понятно, и странно было ждать от них иного. Но и в высказываниях представителей других видов спорта тоже царит редкое единодушие.

— Смущена, но не удивлена. Мне противно, но не удивлена. Огорчена, но не удивлена. Рассержена, но не удивлена. Нет слов, но не удивлена, — написала олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз.

embarrassed but not surprised

disgusted but not surprised

sad but not surprised

angry but not surprised

speechless but not surprised — Simone Biles (@Simone_Biles) January 7, 2021

— Никто не думал, что американцы пустят террористов в столицу без боя. Печальный день, — отметил звездный игрок в американский футбол Ричард Шерман.

Never thought Americans would let terrorists into the capital without a fight...sad day — Richard Sherman (@RSherman 25 ) January 6, 2021

— Это безумие, — резюмировала теннисистка Наоми Осака, также поддерживавшая многие акции BLM.

wow that's crazy — NaomiOsaka??? (@naomiosaka) January 6, 2021

— 6 января 2021 года в Вашингтоне доморощенные американские террористы штурмом взяли здание Капитолия, — оценила случившееся олимпийская чемпионка по женскому футболу Меган Рапино, которая в свое время выдержала со сторонниками Трампа долгий бой за право преклонять колено во время исполнения гимна США.

American domestic terrorists have stormed the Capitol Building in Washington DC, Jan 6 2021. — Megan Rapinoe (@mPinoe) January 6, 2021

— Это позор. Все страны мира смотрят на нас и смеются над тем, как мы разрываем друг друга. Мы должны быть образцом демократии. Абсолютно неловкая ситуация. Мы должны быть лучше, — отметил американский бейсболист Марко Гонсалес.

This is disgraceful. Every country in the world watching this laughing at how we've torn each other apart. We are supposed to be the model for democracy. Absolutely embarrassing. WE must be better. — Marco Gonzales (@MarcoGonzales_) January 6, 2021

С другой стороны, единодушие в соцсетях тоже может не совсем точно отражать действительность. Во-первых, на чьей стороне хозяева крупнейших медиа-платформ, стало очевидно после того, как Twitter, Facebook, Instagram и YouTube частично заблокировали аккаунты Трампа — якобы для того, чтобы не позволить ему еще сильнее разжечь беспорядки. А во-вторых, в США, как и везде, огромное количество неполитизированных спортсменов, которые сейчас молчат. Но это не значит, что у них нет по поводу событий в Вашингтоне собственного мнения.