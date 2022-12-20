Конкурент Шварценеггера сидел за сутенерство, а потом стал проповедником. Как жил Деннис Тинерино?
Легенда культуризма американец Деннис Тинерино прожил яркую жизнь. На его счету четыре победы в главном конкурсе всех культуристов «Мистер Вселенная». Он соперничал с Арнольдом Шварценеггером, сидел в тюрьме и проповедовал религию. Расскажем подробнее о его жизни.
Детство и первые шаги в спорте
Деннис родом из неблагополучного района Нью-Йорка — Бруклина, его итальянско-американская семья жила в нищете. Отец будущего культуриста принимал участие в турнире «Золотые Перчатки» и был чемпионом по боксу в 1940-е годы. Именно в этот вид спорта отдал и своего сына. Навыки ему пригодились для передвижения по опасным улицам, необходимо было уметь постоять за себя.
Несмотря на занятия спортом, юноша имел плохое строение тела, поэтому в 14 лет Деннис купил гантели и стал ежедневно тренироваться. За два года он смог приобрести завидную выраженную мускулатуру. Также в этот период он начинает посещать занятия по фехтованию.
Культуризм появился в жизни Тинерино после телевизионной передачи про атлета и бодибилдера Джэка Лалейна. Юноша начал заниматься по комплексу знаменитого спортсмена.
«Я очень благодарен Лалейну за то, что занятия по его программам позволили мне заложить базу для тренировок в бодибилдинге. Мне так и не довелось его встретить в жизни, но я невероятно уважаю его», — вспоминал Тинерино в книге «Кровь, Пот и Победы».
Однажды во время прогулки в парке, спортсмен увидел соседских парней, занимающихся на перекладине и брусьях.
«Я попробовал тоже, но у меня не очень получилось. Мое самодовольное эго моментально сдулось, я захотел стать мускулистым и сильным, но не знал, с чего и где начать», — писал в автобиографии Деннис.
Затем он стал практиковать сгибания рук со штангой, которые позволили ему в кратчайший срок обрести объем на руках. После чего он уже не смог остановиться.
Начало профессиональной карьеры
С 1964 года Деннис активно начал участвовать в конкурсах «Мистер Атлантическое Побережье» и «Мистер Восточное Побережье». И сразу же добился побед. Со следующего года Деннис начинает тренироваться с бодибилдером Биллом Перлом.
Тинерино выигрывает конкурс «Мистер Америка» среди юниоров, после занимает второе место на «Мистер США», который выиграет лишь через год.
Затем Деннису приходит в голову идея попробовать свои силы в тяжелой атлетике. Для этого он набирает 381 кг в общей сумме троеборья (125 кг в жиме, 109 кг в рывке и 147 кг в толчке). Но победа не заставила себя ждать, на следующем турнире по тяжелой атлетике, показав в общей сумме 385,5 кг, он берет титул. Но личный рекорд устанавливает спустя два месяца, набирая 392 кг.
«Мне очень нравилось тогда поднимать веса. Я считал, что атлет должен быть не только большим, но и сильным», — писал Тинерино в автобиографии.
Международная карьера
Победив в главных турнирах США, Тинерино отправляется покорять мир. В 1967 и 1968 году участвует в «Мистере Вселенная» по версии NАВВА, конкурс проходил в Лондоне. В первый год он стал только вторым, уступив Арнольду Шварценеггеру. Но на следующий год становится единоличным победителем. Также он побеждал здесь в 1972 и 1973 годах.
В 1970-м на конкурсе «Про Мистер Америка» занимает второе место, впереди лишь Рик Уэйн. На следующий год Деннис завоевывает звание «Мистер Мир» в высокой категории.
Лучшим годом в карьере был 1981 год, когда Тинерино два раза брал победу на «Юниверс Про» и «Ворлд Про», а на «Олимпии» занимает седьмое место. На следующий год он объявил о завершении карьеры.
Жизнь после спорта
После завершения спортивной карьеры под влиянием окружения Деннис связался с незаконными ставкам на спорт и даже проституцией. Об этом писали все международные СМИ. В итоге Тинерино арестовали и посадили в тюрьму по статье за сутенерство. В тюрьме он познакомился со священником, который оказал сильное влияние на спортсмена.
«Меня словно молния с небес поразила, и вся моя жизнь как вспышка пронеслась перед глазами», — вспоминал Деннис в своей книге.
Деннис Тинерино после освобождения стал работать пастером, он начал много путешествовать по миру, проповедуя религию. Он посещал тюрьмы и приюты. Это вызвало положительную реакцию со стороны представителей церквей всех конфессий.
В 1990-е ему диагностировали рак желудка. Весной 2010-го в возрасте 64 лет он умер в результате своей болезни. Хотя ранее он смог выжить в покушении, автокатастрофе и даже при авиакрушении. Культурист был похоронен в Калифорнии. Церемонию прощания посетило большое количество поклонников его таланта.