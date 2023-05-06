Какие спортивные и музыкальные мероприятия пройдут в поддержку 9 Мая

В праздничный день 9 Мая в Москве можно будет не только посмотреть на парад и салюты, но и заняться спортом.

Несмотря на то что большая часть культурного досуга во вторник, 9 мая, будет рассчитана на музыкальные и культурные мероприятия, любители активного отдыха не останутся обделенными.

Военно-спортивные мероприятия

Основная часть спортивных мероприятий в праздничный день состоится в Музее Г.О.Р.А. В Главных Оружейных Реликвиях Армии будут проводиться спортивные и настольные игры для детей от 6 лет.

Также там можно будет принять участие в военно-патриотической игре «Танкбол» и получить возможность побывать в сражении на мини-танках.

Участники смогут управлять танком как настоящим и попробовать выстрелить специальными пластмассовыми снарядами по мишеням. Правда, участие в этом мероприятии платное.

Принять участие в военно-спортивной игре, которая проходит от 5 до 30 минут (в зависимости от количества участников) можно будет с 6 лет. Размер группы составит от 1 до 40 человек.

Мини-танки в «Танкболе». victorymuseum.ru

Стоимость участия в игре «Танкбол»:

— «Танкбол. Стрелок» 6+ (20 мин, неограниченное количество выстрелов) — 300 руб.

— «Танкбол. Курсант» 6+ (5 мин, без выстрелов) — 700 руб.

— «Танкбол. Старший курсант» 6+ (5 мин, 1 выстрел) — 1000 руб.

— «Танкбол. Танкист» 6+ (10 мин, 3 выстрела) — 2500 руб.

— «Танкбол. Танкист — 2» 6+ (10 мин, 6 выстрелов) — 4000 руб.

— «Танкбол. Танкист — 3» 6+ (10 мин, 9 выстрелов) — 6000 руб.

— «Танкбол. Танкист — 4» 6+ (10 мин, 12 выстрелов) — 8000 руб.

Расписание мероприятий Музея Г.О.Р.А.:

— 11.00 — 17.00 — Спортивные и настольные игры для детей от 6 лет от вожатых детского клуба «Лето Побед»

— 11.00 — 19.00 — Военно-патриотическая игра «Танкбол», сражение на мини-танках от Танкового Клуба Т-34.

Что посмотреть и посетить 9 Мая?

ВДНХ

Одна из самых больших программ мероприятий состоится на территории ВДНХ. Посетители смогут послушать музыкальные номера, а также посмотреть спектакли артистов ведущих театров Москвы. В зоне кино покажут фильмы, которые люди смотрели во время ВОВ. Для детей подготовят специальную зону, где с помощью VR-оборудования можно будет изучить некоторые события ВОВ. Главным мероприятием станет постановка музыкального театра.

Кристина Кормилицына, Фото Известия

Парк Горького

С утра у посетителей будет возможность лично встретится с очевидцами и участниками Великой Отечественной войны, посетить различные мастерские, ботанические и творческие классы, увидеть сценические программы. Дети смогут сконструировать и выпилить из дерева ракету, а также собрать деревянный танк Т-34.

Парк «Зарядье»

Любители музыкальных номеров могут провести вечер в самом центре столицы в парке «Зарядье». Здесь вживую выступит большой симфонический оркестр, а со сцен прозвучат самые известные военные композиции.

Татьяна Полевая, Фото Известия

Поклонная гора

Большой список мероприятий ждет посетителей на Поклонной горе и в Музее Победы. 9 Мая для всех желающих вход будет свободным.

Зрителей ждет концерт «Фанфары Победы»-2023, в котором примут участие больше 200 юных музыкантов с композициями на военную тематику. Также выступят победители и лауреаты различных конкурсов и проектов. В музее зрители увидят 5 спектаклей о войне, а также смогут посетить разные выставки и экспозиции. В кинотеатре «Поклонка» покажут фильмы «Великие кадеты русской культуры» и «Тактика бега на длинную дистанцию». В Музее Г.О.Р.А. можно рассмотреть постоянную экспозицию музея, где представлена техника и вооружение времен Второй мировой войны.