Бывший глава российской делегации в Сочи-2014 получил семь лет колонии. Суд не пощадил Александра Кравцова

Вместе с 70-летним экс-чиновником осужден бывший заместитель министра спорта и вице-президент ОКР Геннадий Алешин.

Бывший директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Александр Кравцов приговорен Замоскворецким районным судом Москвы к семи годам колонии общего режима по уголовному делу о растрате 26 миллионов рублей. Следствие по этому громкому обвинению шло с 2020 года, а судебные заседания заняли около двух лет. Несмотря на очень строгий вердикт, бывший чиновник, которому скоро исполнится 71 год, может выйти на свободу уже через два года. При этом адвокаты осужденного продолжают настаивать на его невиновности, а многие люди из мира российского спорта тепло отзываются о Кравцове как о человеке и руководителе.

Не признавал и не признает свою вину

Семь лет реальной тюрьмы для управленца топ-уровня — это один из самых жестких приговоров в истории российского спорта. Возможно, после апелляции срок будет снижен. Все-таки осужденный — человек преклонного возраста, имеет государственные награды и большие заслуги перед отраслью. Однако исход дела о фиктивном трудоустройстве нескольких человек (в том числе дочерей Кравцова) оказался шокирующим. Государственное обвинение требовало максимальную санкцию по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) — десять лет. Но защита до последнего надеялась доказать, что фигуранты дела не просто получали зарплату в ЦСП, а действительно выполняли свою работу.

Адвокат Кравцова Владимир Мясников заявил ТАСС, что его клиент не признавал и не признает вину. «Мы считаем, что события преступления не было, а потому подадим апелляцию на приговор», — сообщил защитник. Все остальные обвиняемые, а это еще пять человек (в том числе одна из дочерей Кравцова), получили условные сроки. Суд взыскал с осужденных более 16 миллионов рублей в качестве компенсации материального ущерба. Среди остальных наказанных самым известным является бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-заместитель министра спорта РФ, экс-глава Всероссийский федерации плавания Геннадий Алешин. Этот 73-летний спортивный руководитель приговорен к четырем годам условно.

На суде Кравцов утверждал, что большая часть материалов уголовного дела основывается на показаниях его бывшего заместителя, который якобы хочет свести с ним счеты. «Я Александра Михайлович знаю с самой наилучшей стороны, — рассказал «СЭ» двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. — Мне сложно судить, что там произошло. То, что он принес очень много пользы российскому спорту, это вне всякого сомнения. Я вместе с ним работал, я знаю, что он делал и в каком объеме, насколько он был полезен для развития российского спорта в целом. Про него могу сказать только самые наилучшие слова».

Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

Личный тренер Ларисы Лазутиной

Александр Кравцов — один из самых заметных руководителей нашего спорта в нулевых и десятых годах. Со всеми характерными для того периода особенностями стиля руководства в плане открытости и готовности к компромиссам. Известность в российском спортивном сообществе он получил более двух десятилетий назад, когда был личным тренером многократной олимпийской чемпионки Ларисы Лазутиной и руководил спортклубом «Роснефть», который финансировал подготовку лыжников и биатлонистов сборной России. Лариса Лазутина, Юлия Чепалова, Павел Ростовцев — все эти звезды находились под его крылом.

Правда, после скандальной Олимпиады-2002 нефтяники ушли из зимнего спорта. Но управленческий талант Кравцова пригодился на других должностях. В 2005 году Кравцов пришел в ЦСП — структуру, которая является главным работодателем всех российских спортсменов и тренеров уровня национальных сборных. На ставках в этой организации состоят более пяти тысяч человек, и деньги через нее проходит очень серьезные. Александр Михайлович успешно руководил центром с 2009 года более десяти лет — вплоть до своего ареста осенью 2020 года. Один из самых заметных пунктов в его резюме — глава спортивной делегации России на домашних Играх-2014 в Сочи. За эту работу Кравцов получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

При этом деятельный руководитель не оставлял свой любимый зимний спорт и после ухода из биатлона олигарха Михаила Прохорова в 2014 году возглавлял Союз биатлонистов России — по совместительству, параллельно с руководством ЦСП. Во время работы Кравцова в лыжах и биатлоне возникало множество допинговых скандалов, кроме того, на Александра Михайловича косвенно падала тень разборок после Сочи-2014, однако он умело избегал громких обвинений, в том числе благодаря грамотной работе с журналистами. В 2012 году претензии к ЦСП из-за необоснованного расходования средств имела Счетная палата России, но и тогда обошлось. Однако в 2019 году над Кравцовым всерьез начали сгущаться тучи, причем жалобы в правоохранительных органы писали бывшие сотрудники центра.

Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

Рекордная суровость

Сначала появились сообщения о нарушениях, которые ЦСП якобы допускал при оформлении госзакупок и проведении тендеров. Кравцов реагировал на них достаточно спокойно, ссылаясь на происки «злопыхателей». «Мы ничего не нарушили, — говорил руководитель. — А злопыхатели, которые это делают, — это сделано с умыслом. Вот когда органы, куда письмо было направлено, разберутся, тогда мы — обе стороны — будем комментировать происходящее». Ну а затем грянул арест топ-менеджера, которому также вменили в вину нелегальное трудоустройство родственников — своих и главного бухгалтера центра.

По версии следствия, в период с начала 2015 года по конец 2017 года Кравцов начислил фиктивным сотрудникам (в том числе двум своим дочерям) около 14 миллионов рублей. Также были подозрения, что он неправомерно помогал в спортивных карьерах своей дочери биатлонистке Евгении Кравцовой, зятю лыжнику Сергею Новикову и внуку стрелку Дмитрию Фролову. Это, помимо Союза биатлонистов, затрагивало федерации лыжных гонок и практической стрельбы и тянуло на злоупотребление полномочиями. Но следствие предпочло развивать направление о растрате в особо крупных размерах.

«Я 40 лет проработал в советском и российском спорте, я никогда не представлял, что мне будет предъявлено обвинение, что специалисты якобы были приняты на работу, а на самом деле не выполняли свои функции, — говорил Кравцов в суде. — Те лица, которые проходят как мертвые души по документам, утверждены членами экспертного совета, приняты министром спорта с соответствующими полномочиями и регалиями». Напомню, что все инкриминируемые Александру Михайловичу действия произошли тот период, когда Минспортом руководил Виталий Мутко.

Адвокаты назвали приговор суда за ненасильственное деяние (растрату) рекордным по суровости. Помимо Кравцова и Алешина, по этому делу наказаны: антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики Роберт Попов (получил три с половиной года лишения свободы условно), бывший глава сочинского филиала ЦСП Игорь Бойко (два года условно), сын главного бухгалтера ЦСП Денис Фролов (два года шесть месяцев условно), старшая дочь Кравцова, бывший тренер сборной России по практической стрельбе Елена Новикова (три года лишения свободы условно).