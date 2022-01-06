Появилось видео, как Никита Пресняков нокаутировал Алексея Панина
22:31
На Rutube-канале промоушена «Наше Дело» опубликовали видео, как российский музыкант Никита Пресняков нокаутировал актера Алексея Панина в боксерском поединке. Бой завершился во втором раунде.
Посмотреть видео поединка Панин — Пресняков можно на Rutube-канале «Наше Дело».
Конфликт между Паниным и Пресняковым произошел на пресс-конференции перед боем Александр Шпак — Никита Джигурда. Тогда 30-летний музыкант упрекнул Панина в грязном пиаре и назвал слабыми бои с участием Джигурды. Панин в ответ бросил вызов Преснякову.
Подробности о бое Панин — Пресняков читайте на сайте «СЭ».
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