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Появилось видео, как Никита Пресняков нокаутировал Алексея Панина

22:31
Алексей Панин и Никита Пресняков. Фото Rutube-канал «Наше Дело»
Алексей Панин и Никита Пресняков. Фото Rutube-канал «Наше Дело»
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На Rutube-канале промоушена «Наше Дело» опубликовали видео, как российский музыкант Никита Пресняков нокаутировал актера Алексея Панина в боксерском поединке. Бой завершился во втором раунде.

Посмотреть видео поединка Панин — Пресняков можно на Rutube-канале «Наше Дело».

Конфликт между Паниным и Пресняковым произошел на пресс-конференции перед боем Александр Шпак — Никита Джигурда. Тогда 30-летний музыкант упрекнул Панина в грязном пиаре и назвал слабыми бои с участием Джигурды. Панин в ответ бросил вызов Преснякову.

Подробности о бое Панин — Пресняков читайте на сайте «СЭ».

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