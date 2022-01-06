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Никита Пресняков нокаутировал Алексея Панина на турнире промоушена «Наше Дело»

22:21
Никита Пресняков (слева) и Алексей Панин. Фото Rutube-канал «Наше Дело»
Никита Пресняков (слева) и Алексей Панин. Фото Rutube-канал «Наше Дело»

Музыкант Никита Пресняков одержал победу нокаутом над актером Алексеем Паниным в бою по правилам бокса промоушена «Наше Дело».

30-летний Пресняков нокаутировал 44-летнего Панина во втором раунде после точного удара в голову.

Посмотреть полностью видео боя Панин — Пресняков можно на Rutube-канале «Наше Дело».

Ранее на пресс-конференции перед боем Александр Шпак — Никита Джигурда между Паниным и Пресняковым произошел конфликт. Музыкант упрекнул актера в грязном пиаре и назвал бои с участием Джигурды слабыми. Панин в ответ бросил ему вызов.

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