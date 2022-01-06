Актер Алексей Панин провел бой с музыкантом Никитой Пресняковым
08:36
Актер Алексей Панин провел поединок по правилам бокса с Никитой Пресняковым, информирует «КП Спорт». Результат поединка, который прошел в рамках поп-ММА промоушена «Наше дело», держится в секрете.
Ранее на пресс-конференции перед боем Александр Шпак — Никита Джигурда между актером и музыкантом произошел конфликт.
Пресняков упрекнул Панина в грязном пиаре, а также назвал бои с участием Джигурды «слабыми». Панин в ответ бросил ему вызов.
Напомним, что Шпак нокаутировал Джигурду, который ранее одержал две победы в поп-ММА (над Отаром Кушанашвили и Виталием Милоновым).
Дополнительная информация:
https://www.kp.ru/sports/smeshannye-edinoborstva-mma/skandalnyj-akter-aleksej-panin-budet-bit-vnuka-ally-pugachevoj/
Читайте также
Так русские не унижали Канаду у нее дома с советских времен. Но исторический матч чуть не кончился катастрофой
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю