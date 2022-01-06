Актер Алексей Панин провел бой с музыкантом Никитой Пресняковым

Актер Алексей Панин провел поединок по правилам бокса с Никитой Пресняковым, информирует «КП Спорт». Результат поединка, который прошел в рамках поп-ММА промоушена «Наше дело», держится в секрете.

Ранее на пресс-конференции перед боем Александр Шпак — Никита Джигурда между актером и музыкантом произошел конфликт.

Пресняков упрекнул Панина в грязном пиаре, а также назвал бои с участием Джигурды «слабыми». Панин в ответ бросил ему вызов.

Напомним, что Шпак нокаутировал Джигурду, который ранее одержал две победы в поп-ММА (над Отаром Кушанашвили и Виталием Милоновым).