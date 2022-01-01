Лучшее фото Ефимовой у елки, Медведева на время ушла из соцсетей и новое видео от Дзюбы

Как звезды спорта отметили этот Новый год и чем они поделились в своих соцсетях. Смотрите в этой подборке.

Пожелания от Алины Загитовой.

Мудрость от Сергея Чепчугова.

Для лыжницы Вероники Степановой новогодние празднования — не повод сбивать режим.

Жена Евгения Малкина Анна Кастерова порадовала сумасшедшим и лаконичным новогодним луком.

Валерий Карпин в кругу семьи.

Неймару отметить Новый год не мешают ни гипс, ни костыли.

У Александра Зинченко и Влады Седан все по классике — одинаковые пижамы, красивая елка и счастливая семья.

Мысли Евгении Медведевой о диджитал детоксе и не только.

У Игоря Акинфеева поздравление персонально для армейцев.

Юлия Ефимова делится очень красивым новогодним фото. Не первым, вторым, листайте.

Семейство Глушаковых подводит итоги года.

Вадим Евсеев выбирает жаркий Новый год.

Артем Дзюба предпочитает формат видео.