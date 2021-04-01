Жена экс-футболиста сборной рассказала о крупной аварии на Садовом кольце

Ольга Березуцкая, жена экс-футболиста ЦСКА и сборной России Василия Березуцкого, рассказала о крупной аварии на Садовом кольце. Видео опубликовано в stories ее Instagram.

«Если честно, я до сих пор нахожусь под огромным впечатлением, — сказала Ольга Березуцкая. — Не так давно я сама проезжала это место аварии на Садовом кольце в непосредственной близости. И с ужасом просто представляю, что там могла бы оказаться и я».

После ДТП на Садовом кольце был задержан видеоблогер Эдвард Бил. В результате аварии пять машин были разбиты, пострадали несколько человек. Консультант Госдумы Мария Артемова оказалась в реанимации, сообщает «Коммерсантъ».

По факту ДТП началась проверка, после которой будет возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, Бил был трезв во время аварии.

«Вот объясните мне, почему миллионам людей нужны именно такие блогеры? — написала Березуцкая. — А не позитивные и пропагандирующие здоровые ценности?»

У Била 3,7 миллиона подписчиков в Instagram.