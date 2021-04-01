Бывшая жена Кержакова заявила, что он избил ее

Милана Тюльпанова, бывшая жена главного жена главного тренера «Томи» Александра Кержакова заявила, что экс-футболист избил ее, когда они состояли в браке.

«Мы с ним жили в Цюрихе, — сказала Тюльпанова в эфире Youtube-канала Super. — Это был, по-моему, 2016-й год. Он играл за «Цюрих». Был финальный матч сезона, они играли за Кубок Швейцарии. Они выпили, Саша напился. Это предыстория. На следующий день мы должны были улетать с ним в Питер. Мы вошли с ним в квартиру, он завалился. Я давай собирать чемоданы. Я особо не смотрела его телефон, потому что думала, что это незачем делать. Зачем, если у нас семья, у меня кольцо на пальце? У нас было доверие сто процентов.

Пока он спал, я взяла его телефон. Зашла в WhatsApp, почитала все переписки, задокументировала все это скринами на свой телефон. Сижу и жду его с этими переписками. Будить неудобно, спит человек все-таки. Когда он проснулся, я сказала: «А ты можешь мне как-то это объяснить?». И у человека просто меняется лицо, глаза наливаются красным. Видимо, еще было похмелье. И он как ударил меня, я ударилась лбом об угол чемодана.

У меня течет кровь, я в полнейшем *** (удивлении — Прим. «СЭ»). Он меня бил об эти чемоданы. Я пытаюсь встать, а он меня обратно туда. И орал, что я предала его доверие. Я в истерике, у меня шок! Я побежала в сторону спальни. Он за мной. Он хватает подушку и начинает реально меня душить. Потом он меня отпускает. Лицо все залито кровью, он меня чуть не задушил. Он открыл окно, я думала, что он меня сейчас выкинет. А он решил воздухом подышать».

3 мая 2018 года пара объявила о расставании. У них есть общий сын Артемий.