Защитник «Зимбру» впал в кому после жуткого столкновения в матче чемпионата Молдавии

Защитник «Зимбру» Донни ван Иперен впал в кому после жуткого столкновения в матче с «Динамо-Авто» во 2-м туре чемпионата Молдавии.

После подачи в штрафную 27-летний голландец нарвался на вратаря соперника. В результате столкновения ван Иперен потерял сознание и упал на газон. Ему оказали первую помощь и доставили в больницу в Тирасполе.

На данный момент игрок находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.