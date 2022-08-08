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Сегодня, 15:41

Защитник «Зимбру» впал в кому после жуткого столкновения в матче чемпионата Молдавии

Руслан Минаев
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Защитник «Зимбру» Донни ван Иперен впал в кому после жуткого столкновения в матче с «Динамо-Авто» во 2-м туре чемпионата Молдавии.

После подачи в штрафную 27-летний голландец нарвался на вратаря соперника. В результате столкновения ван Иперен потерял сознание и упал на газон. Ему оказали первую помощь и доставили в больницу в Тирасполе.

На данный момент игрок находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Футбол
ФК Зимбру
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