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Сегодня, 12:22

Лыжница Ступак пробежала полумарафон в Екатеринбурге

Виктория Кравченко
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак участвовала в международном легкоатлетическом марафоне «Европа-Азия» в Екатеринбурге и Кубке России на полумарафонской дистанции 21,1 км.

Лыжница показала результат 1 час 28 минут 52 секунды, заняв 96-е место в общем зачете.

Первое место занял 27-летний спортсмен Андрей Янович из Мурманской области.

В сезоне-2021/2022 Ступак занималась под руководством немецкого специалиста Маркуса Крамера. Крамер покинул сборную России, а Ступак вошла в состав группы Бородавко.

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