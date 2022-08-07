Лыжница Ступак пробежала полумарафон в Екатеринбурге
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак участвовала в международном легкоатлетическом марафоне «Европа-Азия» в Екатеринбурге и Кубке России на полумарафонской дистанции 21,1 км.
Лыжница показала результат 1 час 28 минут 52 секунды, заняв 96-е место в общем зачете.
Первое место занял 27-летний спортсмен Андрей Янович из Мурманской области.
В сезоне-2021/2022 Ступак занималась под руководством немецкого специалиста Маркуса Крамера. Крамер покинул сборную России, а Ступак вошла в состав группы Бородавко.
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