Лыжница Ступак пробежала полумарафон в Екатеринбурге

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак участвовала в международном легкоатлетическом марафоне «Европа-Азия» в Екатеринбурге и Кубке России на полумарафонской дистанции 21,1 км.

Лыжница показала результат 1 час 28 минут 52 секунды, заняв 96-е место в общем зачете.

Первое место занял 27-летний спортсмен Андрей Янович из Мурманской области.