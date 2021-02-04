Welt сравнила вакцину «Спутник V» с запуском СССР первого спутника

Журналист Жак Шустер в колонке для газеты Welt 4 февраля считает, что Россия смогла удивить Запад созданием вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Как пишет Шустера, в 1957 году весь мир наблюдал за запуском Советским Союзом в космос первого искусственного спутника Земли, и это событие, по его мнению, испугало Европу и США. Журналист обратил внимание, что публикация в авторитетном медицинском журнале Lancet результатов III фазы клинических исследований «Спутника V» доказала высокую эффективность препарата.

Поэтому Шустер считает оправданным решение Москвы начать использовать вакцину до обнародования окончательных данных о ней.

The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» 2 февраля. В статье говорится, что эффективность вакцины составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев.