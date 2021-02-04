Иммунитет от COVID-вакцины «Вектора» сохранится в течение года

Исполняющая обязанности заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ «Вектор» Татьяна Непомнящих рассказала, что иммунитет к коронавирусу от вакцины «ЭпиВакКорона» сохранится в течение года после прививки.

Непомнящих отметила, что клинические исследования данной вакцины завершены. Побочных реакция не было выявлено.

«Мы получили положительные результаты, вакцина легко переносилась, не было сильных нежелательных явлений», — сказала Непомнящих журналистам на пресс-конференции в четверг, 4 февраля.

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Россияне на данный момент прививаются первой зарегистрированной в стране вакциной разработки центра имени Гамалеи Минздрава — «Спутником V». Также зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» Роспотребнадзора. Ее массовое производство будет запущено с февраля 2021 года. В марте-апреле будет зарегестрирована третья вакцина «КовиВак» центра имени Чумакова РАН.

2 февраля журнал Журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы исследований вакцины «Спутник V», согласно которым подтвердилась эффективность и безопасность прививки.

По состоянию на четверг 4 февраля, за последние сутки в России выявлено 16 714 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 521 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 24 546 человек.