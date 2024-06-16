Дочь Александра Кержакова: «Маму увезли в реанимацию, когда ее папа избил»

Дочь бывшего игрока сборной России и «Зенита» Александра Кержакова Дарья рассказала, что из детства почти ничего не помнит из-за того, что оно было травмирующим.

«Я вообще не помню свое детства до развода родителей. Мне кажется, потому что оно было травмирующим. Не кажется, а так и было. Постоянные ссоры были, но я помню только последнюю ситуацию.

Маму увезли в реанимацию, когда ее папа избил. Потом, когда мы возвращались домой, мама сказала: «Все мы разводимся». Это единственное, что я помню из детства» — рассказала девушка на YouTube-канале.

На данный момент Кержаков возглавляет «Кайрат». Последним местом работы специалиста был «Спартак» из Суботицы, который он возглавлял с июня по ноябрь 2023 года.