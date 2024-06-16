Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 12:05

Дочь Александра Кержакова: «Маму увезли в реанимацию, когда ее папа избил»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Кержаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дочь бывшего игрока сборной России и «Зенита» Александра Кержакова Дарья рассказала, что из детства почти ничего не помнит из-за того, что оно было травмирующим.

«Я вообще не помню свое детства до развода родителей. Мне кажется, потому что оно было травмирующим. Не кажется, а так и было. Постоянные ссоры были, но я помню только последнюю ситуацию.

Маму увезли в реанимацию, когда ее папа избил. Потом, когда мы возвращались домой, мама сказала: «Все мы разводимся». Это единственное, что я помню из детства» — рассказала девушка на YouTube-канале.

На данный момент Кержаков возглавляет «Кайрат». Последним местом работы специалиста был «Спартак» из Суботицы, который он возглавлял с июня по ноябрь 2023 года.

 
Источник: https://www.youtube.com/@pervyy_shag
Александр Кержаков
0
Читайте также
«Эдмонтон» разгромил «Флориду» в четвертом матче финала Кубка Стэнли
Названы главные звезды Евро-2024
С Днем медика: прикольные картинки и открытки, оригинальные поздравления
«Флориду» унизили, Боба сослали в запас, а Макдэвид снес рекорды Гретцки и Малкина. Что произошло в четвертом матче финала Кубка Стэнли
Корреспондент Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром
Журналист Карлсон заявил о глупости вице-президента США Харрис
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

День отца 16 июня: что за праздник и как отмечают в России

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости