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Сегодня, 14:30

Трамп пообещал Нурмагомедову урегулировать конфликт на Украине

Алина Савинова
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Дональд Трамп и Хабиб Нурмагомедов.
Фото Скриншот видео

Бывший президент США Дональд Трамп заявил экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, что остановит конфликт на Украине в случае победы на выборах.

«Я думаю, я остановлю это сразу после выборов», — приводят слова политика «Известия» со ссылкой на интервью YouTube-каналу Impaulsive.

Трамп и Нурмагомедов встретились 2 июня во время турнира UFC 302 на арене «Пруденшал-центр» в Ньюарке, где в главном поединке россиянин Ислам Махачев победил американца Дастина Порье удушающим приемом. Нурмагомедов тогда выступал в роли секунданта Махачева. В турнире он пообщался с Трампом, и бывший президент США пообещал российскому бойцу остановить войну в Палестине.

Источник: https://iz.ru/1712326/2024-06-14/tramp-poobeshchal-nurmagomedovu-ostanovit-konflikt-na-ukraine?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Дональд Трамп
Хабиб Нурмагомедов
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