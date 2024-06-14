Трамп пообещал Нурмагомедову урегулировать конфликт на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, что остановит конфликт на Украине в случае победы на выборах .

«Я думаю, я остановлю это сразу после выборов», — приводят слова политика «Известия» со ссылкой на интервью YouTube-каналу Impaulsive.

Трамп и Нурмагомедов встретились 2 июня во время турнира UFC 302 на арене «Пруденшал-центр» в Ньюарке, где в главном поединке россиянин Ислам Махачев победил американца Дастина Порье удушающим приемом. Нурмагомедов тогда выступал в роли секунданта Махачева. В турнире он пообщался с Трампом, и бывший президент США пообещал российскому бойцу остановить войну в Палестине.