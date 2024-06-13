Колесников заявил, что никогда не праздновал День России

Мировой рекордсмен в плавании на дистанции 50 м на спине Климент Колесников рассказал об отношении ко Дню России.

«Я никогда его не праздновал. Практически всегда 12 июня я нахожусь на централизованных тренировочных сборах, поэтому для меня это один из обычных рабочих дней перед какими-то важными стартами», — цитирует Колесникова Metaratings.ru.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года праздник носил название «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации».