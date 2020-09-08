«Все по делу! Пущай посидит!» Губерниев прокомментировал приговор Ефремову

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Пресненского суда Москвы приговорить актера Михаила Ефремова к 8 годам заключения в колонии общего режима за смертельное ДТП в центре столицы.

«Все по делу! Пущай посидит!», — написал у себя в Telegram-канале Губерниев.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль артиста пересек двойную сплошную на Садовом кольце и столкнулся с «Ладой», водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер в больнице от полученных травм.

Экспертиза выявила следы алкоголя и наркотиков в крови артиста. Изначально он признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. После этого актер начал утверждать, что не помнит, как произошел инцидент.

8 сентября суд признал Ефремова виновным и приговорил артиста к 8 годам заключения в колонии общего режима.