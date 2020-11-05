Власти Москвы не планируют вводить жесткие ограничительные меры из-за коронавируса, как в странах Европы, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Болезнь никуда не ушла, борьба продолжается. За рубежом мы видим гораздо более жесткие меры. Мы пока не предполагаем этого делать. Считаем, что система здравоохранения на данном этапе вполне справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть», — сказал Собянин.