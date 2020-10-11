Вирусолог заявил, что Россия может выйти на плато по коронавирусу через неделю
Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что распространение коронавируса в России может достичь пика через неделю.
— Я думаю, что еще неделю будет подниматься, потом ляжет на плато какое-то время и начнет снижаться, — приводит «РИА Новости» слова Альтштейна. — Это только в том случае, если нынешние противоэпидемические меры будут соблюдаться. Если они не будут помогать, они будут ужесточаться.
Последние три дня Россия обновляет рекорд по количеству случаев коронавируса за сутки. По данным Роспотребнадзора на 11 октября, за последние сутки в стране выявили 13 634 случая — это самый высокий показатель за все время пандемии.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.