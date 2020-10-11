Вирусолог заявил, что Россия может выйти на плато по коронавирусу через неделю

Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что распространение коронавируса в России может достичь пика через неделю.

— Я думаю, что еще неделю будет подниматься, потом ляжет на плато какое-то время и начнет снижаться, — приводит «РИА Новости» слова Альтштейна. — Это только в том случае, если нынешние противоэпидемические меры будут соблюдаться. Если они не будут помогать, они будут ужесточаться.

Последние три дня Россия обновляет рекорд по количеству случаев коронавируса за сутки. По данным Роспотребнадзора на 11 октября, за последние сутки в стране выявили 13 634 случая — это самый высокий показатель за все время пандемии.