В Сети появилось полное видео конфликта и избиения олимпийского чемпиона Соловьева
В Сети появилось полное видео конфликта возле караоке-бара в Москве, во время которого был избит олимпийский спортсмен Дмитрий Соловьев, информирует Telegram-канал Baza.
«Судя по записям с камер видеонаблюдения, Соловьев начал драку первым, — реагируя на слова одного из оппонентов в адрес его девушки, он толкнул его в грудь. После этого в конфликт вмешались остальные участники потасовки», — пишет источник.
Спортсмен получил тяжелую травму головы. Он находится в состоянии средней тяжести.
Вечером 20 декабря Дмитрий со своей девушкой, керлингисткой Анной Сидоровой. В какой-то момент несколько девушек вышли на улицу, где к ним тут же стали приставать трое неизвестных. Фигурист вступился, завязался конфликт, который привел к потасовке.
Сейчас Соловьев находится в больнице, в отделении нейрохирургии.
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