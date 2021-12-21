В Сети появилось полное видео конфликта и избиения олимпийского чемпиона Соловьева

В Сети появилось полное видео конфликта возле караоке-бара в Москве, во время которого был избит олимпийский спортсмен Дмитрий Соловьев, информирует Telegram-канал Baza.

«Судя по записям с камер видеонаблюдения, Соловьев начал драку первым, — реагируя на слова одного из оппонентов в адрес его девушки, он толкнул его в грудь. После этого в конфликт вмешались остальные участники потасовки», — пишет источник.

Спортсмен получил тяжелую травму головы. Он находится в состоянии средней тяжести.

Вечером 20 декабря Дмитрий со своей девушкой, керлингисткой Анной Сидоровой. В какой-то момент несколько девушек вышли на улицу, где к ним тут же стали приставать трое неизвестных. Фигурист вступился, завязался конфликт, который привел к потасовке.

Сейчас Соловьев находится в больнице, в отделении нейрохирургии.