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Менеджер Соловьева рассказала подробности состояния здоровья фигуриста

19:10
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Менеджер олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева Елена Болотова в разговоре с «СЭ» прокомментировала состояние здоровья фигуриста.

«Дмитрий до сих пор находится в тяжелом состоянии, с ним работают врачи. У него выявлены внутренние повреждения головы, установлено сотрясение мозга, множество ушибов по всему телу», — сказала Болотова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Соловьев был избит в ночь на 21 декабря в центре Москвы, когда заступился за свою гражданскую жену Анну Сидорову. Инцидент произошел на улице — спортсмен вступился за Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте.

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