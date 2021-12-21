Менеджер Соловьева рассказала подробности состояния здоровья фигуриста

Менеджер олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева Елена Болотова в разговоре с «СЭ» прокомментировала состояние здоровья фигуриста.

«Дмитрий до сих пор находится в тяжелом состоянии, с ним работают врачи. У него выявлены внутренние повреждения головы, установлено сотрясение мозга, множество ушибов по всему телу», — сказала Болотова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Соловьев был избит в ночь на 21 декабря в центре Москвы, когда заступился за свою гражданскую жену Анну Сидорову. Инцидент произошел на улице — спортсмен вступился за Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте.