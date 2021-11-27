В России за сутки выявили 33 946 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 33 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает канал «Оперштаб Москвы».

Из них 6,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 239 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 494 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3430), Московской области (1879), Санкт-Петербурге (1867), Самарской области (1056) и Воронежской области (759).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 536 825 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 271 531 летальный исход, выздоровели 8 237 465 человек.