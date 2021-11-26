В России за сутки выявили 34 690 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 34 690 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 235 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 145 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3929), Московской области (1812), Санкт-Петербурге (1704), Самарской области (1184) и Краснодарском крае (807).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 502 879 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 270 292 летальных исходов, выздоровели 8 200 971 человек.