Умер народный артист России Александр Градский
07:48
В ночь с 27 на 28 ноября возрасте 72 лет скончался певец и композитор, народный артист России Александр Градский, сообщают «Известия».
26 ноября стало известно, что Градский был госпитализирован с подозрением на инсульт. Сообщалось, что артист пожаловался на плохое самочувствие, когда находился дома.
В 1997 году Градский получил звание заслуженного артиста России, в 1999 году он стал народным артистом РФ. Певец был болельщиком московского «Спартака».
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