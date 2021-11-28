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Умер народный артист России Александр Градский

07:48
Александр Градский. Фото «СЭ»
Александр Градский. Фото «СЭ»

В ночь с 27 на 28 ноября возрасте 72 лет скончался певец и композитор, народный артист России Александр Градский, сообщают «Известия».

26 ноября стало известно, что Градский был госпитализирован с подозрением на инсульт. Сообщалось, что артист пожаловался на плохое самочувствие, когда находился дома.

В 1997 году Градский получил звание заслуженного артиста России, в 1999 году он стал народным артистом РФ. Певец был болельщиком московского «Спартака».

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1256331/2021-11-28/umer-aleksandr-gradskii

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Иван Торопцев все материалы автора

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