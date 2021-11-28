Умер народный артист России Александр Градский

В ночь с 27 на 28 ноября возрасте 72 лет скончался певец и композитор, народный артист России Александр Градский, сообщают «Известия».

26 ноября стало известно, что Градский был госпитализирован с подозрением на инсульт. Сообщалось, что артист пожаловался на плохое самочувствие, когда находился дома.

В 1997 году Градский получил звание заслуженного артиста России, в 1999 году он стал народным артистом РФ. Певец был болельщиком московского «Спартака».