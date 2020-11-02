В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 18 257 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 238 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 360 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4796), Санкт-Петербурге (923), Московской области (556), Нижегородской области (389) и Архангельской области (378).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 655 038 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 28 473 летальных исхода, выздоровели 1 236 033 человека.