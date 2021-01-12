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В России выявлено почти 23 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

11:06
Коронавирус в России. Фото AFP
Коронавирус в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 22 934 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 12,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 531 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 24 755 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 001), Санкт-Петербурге (2 731), Московской области (1 083), Нижегородской области (442) и Ростовской области (394).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 448 203 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 62 804 летальных исхода, выздоровело 2 825 430 человек.

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