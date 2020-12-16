В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 26 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 17,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 596 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 490 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 028), Санкт-Петербурге (3 758), Московской области (1 477), Нижегородской области (492) и Архангельской области (397).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 734 454 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 48 564 летальных исхода, выздоровело 2 176 100 человек.