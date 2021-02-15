Вячеслав Фетисов избран председателем центрального совета ВООП

В Общественной палате России 15 февраля представили новый состав центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП). Его председателем избран депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

«Мы будем все делать для того, чтобы организация к своему 100-летию была представлена во всех регионах Российской Федерации», — заявил Фетисов.

ВООП — ведущее экологическое общество России, в нем состоят более 100 тысяч человек, напомнил Фетисов. По словам парламентария, руководство организацией для него — большая честь и ответственность.

Он выразил надежду на то, что молодежь, научное сообщество и активные граждане пополнят ряды организации, которая собирается заявить о себе и на международном уровне. Подробный план работы будет сформирован уже в ближайшие месяцы перед следующим съездом.