В России установлен рекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 16 550 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 320 летальных исходов, что стало рекордным количеством. За сутки в России полностью выздоровели 12 884 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 312), Санкт-Петербурге (721), Московской области (496), Нижегородской области (369) и Ростовской области (311).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 547 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 589 летальных исходов, выздоровело 1 158 940 человек.